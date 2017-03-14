Иранская певица Гугш осуждена заочно на 16 лет

Революционный суд Ирана заочно приговорил известную иранскую певицу Гугуш (настоящее имя – Фаиге Атешин) к 16 годам тюремного заключения. Об этом в своем последнем номере сообщила газета «Химоят», считающаяся изданием Революционного суда.

Наряду с Гугуш к разным годам лишения свободы заочно приговорены и другие известные иранцы, проживающие ныне за пределами Ирана. Это – журналист Некоханг Кавасар, блогер Марзия Арман, фотограф Торо Ийнонлу, глава телевизионной компании GTV Саид Каримиён и активист социальной сети Амин Анварии Рустами. Они обвиняются в подрывной деятельности против режима и национальной безопасности, а также в клевете на лидеров страны.

Адвокат Мухаммад Сайфзода в беседе с Радио «Фарда» (Персидской редакцией Радио Свобода») сообщил, что, по иранским законам, если место жительство подозреваемого неизвестно, то о начале судебного процесса по его уголовному делу сообщается в ведомственной газете. Если подозреваемый не захочет или не сможет присутствовать на заседании суда, то приговор выносится в его отсутствии. Обвиняемый имеет право высказать свое мнение по поводу вердикта суда через адвоката или СМИ и подать кассационную жалобу. В случае, если он откажется от подачи жалобы, то при его обнаружении правоохранительными органами Ирана, он сразу же будет арестован.

Певица Гугуш, начиная с 70-х годов прошлого века, является самой яркой звездой на небосклоне иранской современной музыки. Она хорошо известна и в Турции, США, Центральной Азии.

После Исламской революции в Иране 1979 года Гугуш запретили петь. С 1979 года она находилась за пределами Ирана, но потом все же решила вернуться в родной Тегеран. Но тогда она еще не знала, что ближайшие двадцать лет дорога ей на сцену будет закрыта – новые власти поместили известную певицу под домашний арест.

В 2000 году она сумела перебраться в Лос-Анджелес. Она поет не только на фарси, но и на азербайджанском, армянском, английском, итальянском, испанском и французском языках.

В 2002 году, по версии BBC, ее песня «Гариби-Ашно» была признана самой популярной песней Среднего Востока.