Лола Каримова-Тилляева спродюсировала фильм о внуке Тамерлана

Дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева спродюсировала фильм, посвященный внуку Амира Тимура (Тамерлана), ученому и астроному Улугбеку.

Сообщается, что показ картины состоится в ближайшие дни.

По ее словам, документальный фильм «Улугбек. Через тернии к звездам» стал первым опытом семейной четы Тилляевых в продюсировании.

«Документальный фильм посвящен жизни и трудам выдающегося мыслителя и ученого средневековья Мирзо Улугбека. Идея создания фильма возникла у меня давно. Эта уникальная многогранная историческая личность восхищала и вдохновляла меня с детства. Улугбек, являясь человеком энциклопедических знаний, великим ученым и миролюбивым правителем, совмещал в себе необыкновенные для того времени человеческие качества. Улугбек – это выдающаяся личность, выходящая за временные рамки и территориальные границы», – написала Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Facebook'е.



В фильме приняли участие такие звезды мирового кинематографа, как Венсан Кассель, Арманд Ассанте, Франциско Овалле, а также узбекские актеры – Маъруф Отажонов, Джавахир Закиров и Хашим Арсланов.

Фильм об Улугбеке снял известный узбекский режиссер Баходыр Юлдашев, известный также своими работами на Западе.



Благодаря этому фильму зритель сможет узнать о трудах Улугбека и о его жизни из уст экспертов и ученых из Великобритании, США, Франции, Узбекистана, Дании, России и Нидерландов.