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Новости

Узбекистан сможет предоставлять политическое убежище

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поручил разработать механизм предоставления политического убежища.

Согласно указу президента «О дальнейшем совершенствовании деятельности аппарата президента Республики Узбекистан», в структуре аппарата создается служба по политико-правовым вопросам, которая в двухмесячный срок должна разработать соответствующий документ, регулирующий порядок предоставления политического убежища, передает Podrobno.uz.

«Разработать и внести на утверждение положение о порядке предоставления политического убежища, предусматривающее конкретные механизмы реализации полномочия президента Республики Узбекистан», – говорится в указе.

В соответствии с Конституцией Узбекистана, глава государства «решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления политического убежища».

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