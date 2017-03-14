Узбекистан сможет предоставлять политическое убежище
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поручил разработать механизм предоставления политического убежища.
Согласно указу президента «О дальнейшем совершенствовании деятельности аппарата президента Республики Узбекистан», в структуре аппарата создается служба по политико-правовым вопросам, которая в двухмесячный срок должна разработать соответствующий документ, регулирующий порядок предоставления политического убежища, передает Podrobno.uz.
«Разработать и внести на утверждение положение о порядке предоставления политического убежища, предусматривающее конкретные механизмы реализации полномочия президента Республики Узбекистан», – говорится в указе.
В соответствии с Конституцией Узбекистана, глава государства «решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления политического убежища».
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