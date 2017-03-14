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Оштрафована корреспондент Белорусской редакции Радио «Свобода»

Судебный процесс над Галиной Абакунчик, корреспондентом Белорусской редакции Радио «Свобода», Ворша, 13 марта 2017 года.

Судебный процесс над Галиной Абакунчик, корреспондентом Белорусской редакции Радио «Свобода», Ворша, 13 марта 2017 года.

Корреспондент Белорусской редакции Радио «Свобода» Галина Абакунчик оштрафована на сумму около 300 долларов по решению суда в Ворше, признавшего ее виновной в участии в несанкционированном митинге. Журналистка не признала вину и настаивает, что была арестована 12 марта в момент освещения акции протеста против налога на тунеядство. По словам Абакунчик, полицейские задержали ее, не дав предъявить служебное удостоверение, и несколько часов удерживали в участке даже после того, как она сообщила, что является журналистом.

Вместе с активистами и оппозиционерами в Ворше 13 марта были задержаны несколько сотрудников СМИ. В тот день в городе проходила демонстрация против нововведения, которое президент Александр Лукашенко называет налогом «на социальных паразитов». Ее участники требовали отмены налога и продолжали акцию, несмотря на указ президента от 9 марта приостановить введение налога до 2018 года.

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