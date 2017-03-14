Оштрафована корреспондент Белорусской редакции Радио «Свобода»

Корреспондент Белорусской редакции Радио «Свобода» Галина Абакунчик оштрафована на сумму около 300 долларов по решению суда в Ворше, признавшего ее виновной в участии в несанкционированном митинге. Журналистка не признала вину и настаивает, что была арестована 12 марта в момент освещения акции протеста против налога на тунеядство. По словам Абакунчик, полицейские задержали ее, не дав предъявить служебное удостоверение, и несколько часов удерживали в участке даже после того, как она сообщила, что является журналистом.

Вместе с активистами и оппозиционерами в Ворше 13 марта были задержаны несколько сотрудников СМИ. В тот день в городе проходила демонстрация против нововведения, которое президент Александр Лукашенко называет налогом «на социальных паразитов». Ее участники требовали отмены налога и продолжали акцию, несмотря на указ президента от 9 марта приостановить введение налога до 2018 года.