Сирийские правозащитники: жертвами войны стали более 17 тысяч детей

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека, базирующийся в Лондоне, опубликовал в понедельник, 13 марта, новые данные о жертвах войны в Сирии. В результате вооруженного конфликта с начала марта 2011 года погибли 321 тысяча человек – из них более 96 тысяч мирных жителей, в том числе более 17 тысяч детей. Эти данные приводит агентство AFP.

По данным сирийских правозащитников, за минувшие шесть лет по меньшей мере 60 тысяч человек погибли, подвергнувшись пыткам или стали жертвами бесчеловечных условий содержания в правительственных тюрьмах. Еще несколько тысяч человек (точные данные не называются), умерли в тюрьмах джихадистов и повстанцев.

В Сирии до начала войны насчитывалось около 23 миллионов жителей, половина населения была вынуждена покинуть страну. В самой Сирии оказалось более 6,5 миллионов перемещенных граждан.

Согласно информации ООН, 4 миллиона 700 тысяч сирийцев живут в настоящее время в труднодоступных зонах и осажденных городах.