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Новости

В комитете по разведке ожидают от Трампа «доказательств» против Обамы

Дональд Трамп и Барак Обама на церемонии инаугурации президента США, Вашингтон, 20 января 2017 года.

Дональд Трамп и Барак Обама на церемонии инаугурации президента США, Вашингтон, 20 января 2017 года.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США дал президенту Дональду Трампу срок до понедельника на то, чтобы представить доказательства своим утверждениям о прослушивании его телефонных линий в штаб-квартире в Trump Tower в Нью-Йорке.

На минувшей неделе президент написал в «Твиттере», что демократ Барак Обама в бытность президентом США распорядился прослушивать телефоны в штабе Трампа во время предвыборной кампании. Глава комитета республиканец Дэвид Нунес и член комитета от Демократической партии Адам Шифф направили Трампу письмо с просьбой предоставить доказательства.

Представитель Обамы назвал обвинения Трампа «ложными». Сам Трамп после поста в «Твиттере» не комментировал ситуацию.

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