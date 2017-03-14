В комитете по разведке ожидают от Трампа «доказательств» против Обамы
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США дал президенту Дональду Трампу срок до понедельника на то, чтобы представить доказательства своим утверждениям о прослушивании его телефонных линий в штаб-квартире в Trump Tower в Нью-Йорке.
На минувшей неделе президент написал в «Твиттере», что демократ Барак Обама в бытность президентом США распорядился прослушивать телефоны в штабе Трампа во время предвыборной кампании. Глава комитета республиканец Дэвид Нунес и член комитета от Демократической партии Адам Шифф направили Трампу письмо с просьбой предоставить доказательства.
Представитель Обамы назвал обвинения Трампа «ложными». Сам Трамп после поста в «Твиттере» не комментировал ситуацию.
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