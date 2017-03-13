Из Кыргызстана выдворили российского журналиста

Власти Кыргызстана выдворили из страны шеф-редактора российского информационного агентства Regnum.

Шеф-редактор Regnum Григорий Михайлов свое выдворение из Кыргызстана связал с журналисткой деятельностью. Считает, что законных оснований для этого не было, так как не совершал никаких правонарушений. Находящийся в данное время в Алматы шеф-редактор издания сообщил, что не получил никаких официальных пояснений. Михайлов признал, что закончился срок его регистрации, но по закону он должен был заплатить 10 тысяч сомов штрафа.

«Я готов заплатить штраф. Но последний случай я связываю с профессиональной деятельностью, ни с чем другим это связано быть не может», – сказал он.

По сообщению его жены Евгении Ким, сотрудники милиции сопроводили Михайлова до кыргызско-казахстанской границы. Ему сообщили о том, что срок его регистрации просрочен, он не может въехать на территорию страны.

10 марта о выдворении своего шеф-редактора Григория Михайлова написало российское издание Regnum. По его данным, до границы журналиста сопроводили сотрудники 10-го управления МВД.

Посольство России в Бишкеке направило ноту в министерство иностранных дел Кыргызстана в связи с запретом на въезд в республику шеф-редактора Regnum в Бишкеке Григорию Михайлову. Министерства внутренних и иностранных дел Кыргызстана пока не прокомментировали ситуацию.

9 марта на сайте агентства Regnum появился материал, основанный на заявлении политического совета оппозиционной партии «Ата Мекен» и ее лидера Омурбека Текебаева, который сейчас находится под стражей по уголовным обвинениям.

Независимый союз журналистов Кыргызстана ранее выступил с требованием прекратить давление на свободу слова и иски против СМИ. 12 марта заявление опубликовал Комитет защиты свободы слова. В нем отмечается, что Кыргызстан выделялся из постсоветских стран свободой слова, а действующие власти заручились поддержкой народа под призывом соблюдать ее. Однако, как подчеркивают авторы заявления, существует опасение лишиться этих достижений.