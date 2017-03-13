В Казахстане ожидают визит президента Узбекистана 22-23 марта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит Астану 22-23 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сегодня в Астане. Он сказал, что после визита президента Узбекистана состоятся визиты в Астану «некоторых глав» стран Центральной Азии.

Ранее СМИ сообщали, что Мирзияев свой первый официальный визит на посту президента в Астану совершит в первой половине года. 6-7 марта состоялся государственный визит Мирзияева в Туркменистан, в ходе которого президент Узбекистана Мирзияев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы использования водных ресурсов трансграничных рек.

Выступая на правительственном часе, Абдрахманов заметил, что возможный визит президента Узбекистана станет очередным свидетельством единства стран региона «перед лицом вопросов транснационального характера, с которыми нам приходится сталкиваться».