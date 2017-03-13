В Бишкеке отель «Ак Кеме» вновь стал объектом спора

Коллектив столичного отеля «Ак Кеме» распространил обращение, в котором обвинил Фонд по управлению госимуществом в попытке захвата гостиницы. «При этом они не обратили никакого внимания на идущие по данному вопросу судебные процессы. Быстрота незаконных действий властей обусловлена политической активностью общества в последние недели. В отеле проходят форумы оппозиции, здесь размещены офисы неугодных госчиновникам СМИ и оппозиционных партий», – говорится в обращении.

Коллектив отеля отмечает, что будет защищать свои права на всех уровнях законодательного поля, вплоть до обращения в международные суды.

Директор госпредприятия «Мулк» при ФУГИ Орозбек Нусувалиев обвинения сотрудников гостиницы отвергает. По его словам, представители ФУГИ посетили отель с целью ознакомления с его деятельностью в рамках закона.

«Ни о каком рейдерском захвате не может идти речи. Несмотря на то, что отель был построен за счет государства, никаких доходов он не приносит. Мы поехали туда, чтобы обсудить этот вопрос, но руководства гостиницы на месте не оказалось. Мы сообщили о цели визита службе безопасности и уехали. Такие вопросы могут решаться только законным путем», – рассказал Нусувалиев. Глава предприятия «Мулк» добавил, что политической подоплеки в этой ситуации нет.

Гостиница «Ак-Кеме» была построена на средства турецкого кредита после обретения Кыргызстаном независимости. Несколько лет вокруг отеля не прекращаются судебные тяжбы.