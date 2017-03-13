Песков: Россия разочарована в администрации Трампа

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва разочарована в администрации президента США Дональда Трампа и отсутствии прогресса в сфере улучшения отношений.

Как отметил в интервью телеканалу CNN Песков, во время избирательной кампании в прошлом году Трамп заявлял, что хотел бы наладить сотрудничество с Россией. «К сожалению, мы не понимаем, когда начнется этот диалог», – сказал пресс-секретарь Кремля.

В США активно обсуждаются доклады спецслужб о возможном вмешательстве России в президентскую предвыборную кампанию. ФБР проводит расследования в отношении помощников Трампа. Советник президента по национальной безопасности США ушел в отставку после того, как признал, что скрыл от Белого дома информацию о своих контактах с послом России в США.

Возможное вмешательство России также расследуют пять комитетов конгресса. Песков назвал происходящее «истерией». «Мы считаем, что в будущем это может представлять серьезную угрозу двусторонним отношениям, и хотели бы, чтобы вся эта истерия подошла к своему логическому завершению», – сказал он.