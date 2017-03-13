В Таджикистане при открытии СМИ теперь требуется справка спецслужб

Отныне в Таджикистане для учреждения издательства, типографии либо периодического издания необходимо, помимо прочих разрешительных документов, получить справку Госкомитета национальной безопасности. Это требование закреплено в Порядке государственной регистрации полиграфических предприятий и поддержании Единого государственного реестра.

Порядок, который был одобрен 25 февраля решением правительства, обязывает учредителей издательств, типографий и периодических изданий помимо заключения «Таджикстандарта», противопожарной службы и медицинской справки еще и получить справку ГКНБ. Хотя нигде не разъясняется, какого характера должна быть справка от органов безопасности.

Абдумалик Сафаров, ведущий специалист Управления издательств и печати Минкультуры Таджикистана, сказал: новый порядок введен для более эффективного регулирования в данной сфере и что большинство нововведений приняты в целях безопасности страны. Однако таджикские правозащитники отмечают, что введение новых правил, в том числе получение справки ГКНБ, может стать препоной для учреждения изданий.

По словам Сафарова, в стране количество частных издательств и типографий превалирует над государственными, а это еще один показатель того, что Министерство культуры не создает на этом пути никаких преград.

По последним данным Минкультуры, в Таджикистане функционируют 312 типографий, 376 газет, 319 журналов, 10 информационных агентств, 71 издательство. Большинство из них частные.