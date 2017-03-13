В КР независимый союз журналистов обеспокоен исками против трех СМИ

Независимый союз журналистов (НСЖ) Кыргызстана выражает обеспокоенность в связи с исками Генпрокуратуры против редакций Радио «Азаттык», информационного сайта «Заноза», а также иска партии СДПК против агентства «24.kg» на крупные суммы.

В распространенном главой Независимого союза журналистов Тамарой Валиевой обращении говорится, что невосприимчивость к критике и неспособность к диалогу, избирательный подход к неугодным СМИ недопустимы в демократическом обществе. СМИ тоже не должны забывать об ответственности за распространяемую информацию.

«Мы считаем, что для власти еще не исчерпаны другие возможности разрешения спорных вопросов со СМИ и поэтому призываем ее отозвать все иски, чтобы не создавать обстановку напряженности», – говорится в тексте.

Организация предлагает начать открытую дискуссию по всем фактам давления на прессу и выработать рекомендации для повышения ответственности СМИ.

Генеральная прокуратура подала два иска против изданий «Заноза» и «Азаттык» в защиту чести и достоинства президента страны. Партия СДПК подала в суд против директора общественного объединения «Институт общественного анализа» Риты Карасартовой и информагентства «24.kg» с просьбой защитить честь и достоинство партии.