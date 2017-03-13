Дмитрий Песков ответил на вопросы CNN об отношениях России и США

Российские власти огорчены позицией администрации президента США Дональда Трампа и отсутствием прогресса в улучшении двусторонних отношений. В интервью телеканалу CNN 12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал, что в ходе президентской кампании Трамп заявлял о желании улучшить связи и расширить сотрудничество с Москвой. Но, к сожалению, по словам Пескова, в Москве не прибавилось понимания, когда такой диалог может начаться.

Песков заявил, что в США развернулась «истерия» относительно России. «Мы считаем это реальной угрозой будущим двусторонним отношениям и искренне хотим, чтобы эта истерия пришла к своему логическому завершению», – заявил представитель президента России.

Администрация Трампа в минувшие месяцы неоднократно получала отчеты спецслужб о предполагаемом вмешательстве России в президентскую кампанию в США, в частности, данные ФБР о возможных контактах помощников Трампа с российскими представителями. Наиболее значительным результатом работы спецслужб стала отставка помощника президента Трампа по вопросам национальной безопасности – он был уволен за недостоверное информирование Белого дома о своих контактах с послом России в Вашингтоне. Расследования, связанные с действиями России, в настоящее время проводят пять комитетов Конгресса США, отмечают западные агентства.

Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что в США развернулась «истерия» относительно России. «Мы считаем это реальной угрозой будущим двусторонним отношениям и искренне хотим, чтобы эта истерия пришла к своему логическому завершению», – заявил представитель президента России Дмитрий Песков.