В Дамаске число жертв нападения 11 марта превысило 70

В Дамаске число жертв двух взрывов при нападении смертников на шиитских паломников, по последним данным, составляет 74. Сирийские правозащитники из Центра мониторинга нарушений прав человека на территории Великобритании, объявили, что среди погибших 54 гражданских лица и 20 – военнослужащие сил безопасности.

Нападение произошло в субботу, 11 марта. Иракские паломники приехали в столицу Сирии, чтобы помолиться в шиитских святынях Старого Дамаска.

При взрывах фугаса и подрыве смертников были ранены десятки человек, многие из которых в тяжелом состоянии находятся в больницах. До сих пор никто не взял на себя ответственность за нападения.