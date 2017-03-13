Посетитель кафе «Jizzax sity»: милиционеры шесть часов продержали нас на морозе

Обратившийся в редакцию «Озодлика» один из посетителей кафе «Jizzax sity» в Ташкенте, в котором вечером 3 марта был проведен рейд сотрудниками милиции, рассказал о подробностях случившегося. По его словам, правоохранители, которые вытолкали на улицу не только работников, но и клиентов кафе, нарушили как потребительские, так и человеческие права посетителей заведения.

«Привел в кафе гостей»

Один из посетителей кафе «Jizzax sity» в Ташкенте​ рассказал репортеру «Озодлика»​, что вечером 3 марта пришел в заведение, чтобы угостить гостей, приехавших к нему из Ферганской долины:

– Я хотел угостить гостей, которые приехали ко мне из долины. Спросили у таксиста, где в Ташкенте готовят хорошие блюда. Он посоветовал нам кафе «Jizzax sity» и отвез туда. Мы зашли в заведение, сели, время было 9:30 вечера. Заказали шашлык. Прошло максимум 20 минут. Официант принес шашлык и поставил на стол. Когда только приступили к шашлыку, в заведение ворвались 15-20 милиционеров с собаками, – рассказывает нашему репортеру посетитель столичного кафе «Jizzax sity».

«Заплатили за блюдо, до которого даже не дотронулись»

По словам очевидца произошедшего рейда, один из сотрудников милиции приказал официанту заплатить за все блюда, заказанные клиентами кафе «Jizzax sity»:

– Милиционеры приказали всем не двигаться с места. Потом прошлись вместе с собаками по залу, псы обнюхали посетителей. Затем приказали официанту заплатить за все блюда, заказанные клиентами. Когда мы сказали, что заплатим с пластиковых карточек, милиционеры заявили нам: «У вас нет времени пользоваться терминалом, быстро заплатите за все наличными». Таким образом, нам пришлось заплатить за еду, до которой мы даже не дотронулись. Потом они скрутив всем руки за спину – будь то мужчина или женщина – вывели на улицу и затолкали в автобусы Исузи. Там было четыре автобуса, в них затолкали около ста человек – владельца, работников и посетителей кафе. Кстати, еще одна деталь: в кафе, оказывается, работала женщина-посудомойщица, с ней рядом был ее ребенок 8-9 лет, так и этого ребенка тоже затолкали в автобус, – рассказывает нашему радио очевидец рейда.

«Продержали до утра на морозе»

–​ Нас привезли на автобусах в РОВД Чиланзарского района. Затем всех нас вывели из автобусов и завели внутрь здания, там сняли у нас отпечатки пальцев, фотографировали. Гостей, приехавших в столицу и не имевших ташкентскую прописку, оштрафовали и вывели на улицу. После нам всем пришлось до 5 утра простоять во дворе РОВД на морозе. Среди нас был учитель из Андижана, он показал милиционерам свое служебное удостоверение, но они порвали его документ, – рассказывает очевидец произошедшего.

По его словам, нескольких человек, которые начали задавать вопросы о причинах незаконного задержания, милиционеры поместили в изолятор:

– Когда один из задержанных парней задал им вопрос: «На основании какого закона вы привезли нас сюда», они закрыли его в изолятор. Среди нас был один парень, хорошо знающий законы, он начал жестко задавать им вопросы, упоминать имя президента, но в ответ милиционеры заявили: «Мы не обязана давать вам разъяснения. Если нужны какие-то разъяснения, то утром напишите заявление на имя нашего руководства», – рассказал «Озодлику» посетитель кафе «Jizzax sity», задержанный в ходе рейда 3 марта.

«Не профилактика, а налет»

Очевидец произошедшего в кафе рейда считает, что президент либо Кабинет министров Узбекистана должны незамедлительно издать постановление о порядке проведения правоохранительными органами профилактических мероприятий в общественных местах. В противном случае, силовики продолжат нарушать права граждан, говорит он:

– Например, в тот день милиционеры ворвались в заведение, где не совершалось никакое преступление. Они задержали людей, которые сидели тихо и ели. Это ничто иное, как насилие. В опровережении замначальника ГУВД города Ташкента на статью «Озодлика» я прочитал, что там были задержаны 25 проституток. Но я не видел, чтобы сидевшие с кем-то за столом женщины, совершали какие-то интимные действия. Тогда откуда им стало известно, что эти женщины были проститутками? Во-вторых, в опровержении говорится о задержании 30 судимых лиц. Странно, разве ранее судимые и уже отбывшие наказание лица не могут посещать общественные места, сидеть в кафе и тихо покушать? Где тут логика? Пока правительство не примет какой-либо документ, упорядочивающий действия милиционеров, такие случаи будут продолжаться и впредь, – сказал нашему репортеру посетитель кафе «Jizzax sity», задержанный в ходе рейда ташкентских милиционеров 3 марта.

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что вечером 3 марта этого года сотрудники РОВД Чиланзарского района провели рейд в кафе «Jizzax sity», расположенном в одноименном районе Ташкента. В ходе внезапного рейда были задержаны сотни человек – владелец, работники и посетители заведения. Пострадавшие от рейда узбекистанцы пожаловались нашей редакции на незаконные действия сотрудников ташкентской милиции.

Спустя день после публикации статьи об этом рейде заместитель начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента Данияр Ташхаджаев опровергнул написанные в статье «Озодлика».

Во время брифинга, посвященного предотвращению и профилактике преступности, Данияр Ташхаджаев заявил, что все написанное на сайте «Озодлика» «далеко от истины»​. Он также заявил, что все действия сотрудников милиции осуществляются в рамках закона и даже выразил готовность обосновать свои слова.

10 марта репортер «Озодлика» позвонил в приемную заместителя начальника ГУВД Ташкента, начальника Следственного управления Данияра Ташхаджаева и сообщил, что наша редакция готова предоставить ему микрофон.

Сотрудник милиции, принявший наше обращение по номеру телефона 252-55-06, записал все номера редакции «Озодлика» и сообщил, что донесет эти сведения до Данияра Ташхаджаева, который сам свяжется с нашим радио.

Однако до сегодняшнего дня никто из руководства ГУВД Ташкента не связался с редакцией «Озодлика».