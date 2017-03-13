Правозащитники Кыргызстана обеспокоены ситуацией с пытками

Национальный центр Кыргызстана по предупреждению пыток заявил о том, что прокуратура часто отказывается от возбуждения уголовных дел по заявлениям о пытках.

Представитель организации, правозащитница Асель Койлубаева сказала «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода»), что уголовные дела были возбуждены по 10 процентам обращений о пытках, остальные жалобы остались без внимания.

– Органы прокуратуры проводят некачественное расследование. Люди подвергаются пыткам, жалобы продолжают поступать, но расследование не идет, уголовные дела не возбуждаются, – заявила правозащитница.

Московский районный суд Чуйской области начал рассматривать дело в отношении трех сотрудников милиции, обвиненных в пытках. Уголовное дело было возбуждено весной 2015 года и передано в суд в ноябре 2016 года. Генеральная прокуратура КР признает, что по большей части жалоб уголовные дела не возбуждаются.

Начальник отдела Генпрокуратуры Бакыт Кетиренов сообщил, что в 2016 году поступило 435 жалоб о пытках, уголовные дела были возбуждены по 35 жалобам. По остальным обращениям уголовные дела не были возбуждены по причине того, что обратившиеся забрали свои жалобы или слишком поздно обратились.

Три года назад в Кыргызстане был создан Национальный центр по предупреждению пыток. Директор ведомства Нурдин Сулайманов отметил, что большая часть жалоб о пытках поступает на сотрудников милиции. По его словам, очень редко бывают случаи, когда возбуждается уголовное дело, суд выносит приговор и виновные получают наказание.

Вместе с тем, правозащитники Кыргызстана заявляют о пытках в закрытом учреждении Государственного комитета нацбезопасности.

Обвиненные в попытке насильственного захвата власти Максат Кунакунов и Алтынбек Жумагазиев пожаловались омбудсмену на пытки. Глава неправительственной организации «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова отметила «Азаттыку», что с внесением изменений в Конституцию функции по рассмотрению дел о пытках будут переданы ГКНБ. Но поскольку сотрудники комитета закрыты для общественности, будет сложно узнать о работе по профилактике пыток.

– Во время пыток используют электрический ток, пакеты, оставляют человека в холодной воде. Далеко не буду ходить, Максат Кунакунов и другие задержанные с ним девять человек стали жертвами пыток. ГКНБ передают большие полномочия, им отдают расследование дел о пытках, поэтому они должны быть примером для других и остановить такие негативные процессы.

ГКНБ ранее опроверг информацию о применении пыток в отношении содержащихся в следственном изоляторе Максата Кунакунова и Алтынбека Жумагазиева.

По официальным данным, за 13 лет в Кыргызстане был вынесен только один обвинительный приговор по обвинению в пытках, двое милиционеров были осуждены. Недавно четырех сотрудников закрытого учреждения приговорили за пытки к семи годам лишения свободы.