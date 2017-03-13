ООН: миллионы людей в мире страдают от недоедания и голода

Мир переживает самый острый гуманитарный кризис за всю эпоху после Второй мировой войны, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен в ходе выступления в Совете Безопасности.

По словам О'Брайена, 20 миллионов человек страдают от хронического недоедания или голода в Йемене, Южном Судане, Сомали и в северо-восточных районах Нигерии. «В отсутствие всеобщих координированных действий мирового сообщества, – подчеркнул докладчик, – эти люди просто умрут от голода».

Во избежание полной катастрофы, добавил он, к июлю на помощь нуждающимся должно быть собрано не менее 4,4 миллиарда долларов.

Общая черта всех стран, охваченных продовольственным кризисом, отметил заместитель генсекретаря ООН, – это вооруженные конфликты. В одном только Йемене число людей, живущих впроголодь, увеличилось с начала года на 3 миллиона.