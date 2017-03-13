В Роттердаме полиция разогнала митинг сторонников Эрдогана

В Роттердаме конная полиция разогнала митинг сторонников президента Турции Реджепа Эрдогана возле турецкого консульства. Корреспонденты AFP 12 марта сообщили, что полицейские использовали водометы для разгона продолжавшейся несколько часов демонстрации возле консульства, которая, хотя и носила мирный характер, грозила перерасти в беспорядки.

Ранее власти Нидерландов запретили двум турецким министрам участвовать в митингах в поддержку намеченного на следующий месяц референдума, который расширил бы полномочия президента Эрдогана.

В Анкаре премьер-министр Турции Бинали Йилдирим 12 марта заявил, что Турция ответит «самым жестким образом». «Эта ситуация была самым решительным образом опротестована нашей стороной, и голландским властям было передано, что последуют самые суровые меры возмездия... Мы ответим на это неприемлемое поведение», – сказал Йилдирим.

Должностные лица в Нидерландах и других крупных европейских странах запретили митинги с участием высокопоставленных турецких политиков, которые должны были содействовать референдуму среди членов европейской турецкой диаспоры. Поздно вечером 11 марта власти Роттердама заблокировали автомобиль министра по делам семьи Фатимы Бетуль Саян Кая, которая хотела прибыть в консульство, чтобы выступить перед демонстрантами. Мэр Роттердама сообщил, что министра вернули обратно в Германию, откуда она приехала на машине.

За несколько часов до этого голландское правительство запретило самолету министра иностранных дел Мевлута Чавушоглу приземлиться в Нидерландах, заявив, что его визит представляет собой «риск для общественного порядка и безопасности». Эрдоган недовольно отреагировал на блокирование самолета министра иностранных дел, угрожая ответить тем же против голландских дипломатов и описав голландцев как «нацистских последователей» и «фашистов».