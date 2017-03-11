В день приезда Мирзияева в Бухару в центр города не пустили даже машины «скорой помощи»

С началом рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Бухарскую область были перекрыты все дороги при въезде в город. Также было ограничено передвижение автомобилей в центре города. В беседе с «Озодликом» некоторые жители Бухары рассказали, что в день визита к ним президента даже машины «скорой помощи» не пустили в центр города.

Как рассказывает «Озодлику» житель Бухары, проживающий в махалле «Бахауддин» и попросивший не называть его имя, в связи с ухудшением состояния здоровья он был вынужден 10 марта вызвать «скорую помощь», но из-за того, что все дороги в городе были перекрыты, врачам пришлось прийти к нему домой пешком:

– Я неожиданно почувствовал себя плохо, мое состояние резко ухудшилось, мы вызвали «скорую помощь». Спустя час врачи пришли к нам домой с одышкой. Когда я недовольно спросил их: «Почему вы пришли так поздно, прошел целый час, ведь я мог умереть за это время?», они заявили мне: «Брат, милиционеры не пустили нашу машину и нам пришлось добираться до вашего дома пешком». И раньше было такое, когда к нам приезжал президент, и сейчас все осталось без изменений, – жалуется репортеру «Озодлику» больной житель Бухары.

Не представившийся сотрудник Бухарского городского центра экстренной медицинской помощи заявил нашему репортеру, что ему неизвестно о том, что в день приезда Мирзияева в городе было приостановлено передвижение машин «скорой помощи»:

– Таких сообщений к нам не поступало. Возможно, их задержали на 5-10 минут, когда проезжал кортеж президента. Но никаких жалоб от жителей не поступало, – заявил нашему радио сотрудник Бухарского городского центра экстренной медицинской помощи.

По словам местного предпринимателя Акмаля Базарова, который вчера выехал на своем автомобиле из Каракульского района в Бухару, в связи с визитом президента все ведущие в центр Бухарской области дороги были перекрыты за несколько километров до въезда в город:

– В этот день город Бухара находился в состоянии блокады. В этот день было приостановлено передвижение автобусов и маршруток. Я решил вчера съездить в город по делам. Но когда до въезда в город оставалось 10 километров, мою машину остановили инспекторы ГАИ и вернули назад. В город пускали только тех, кто шел пешком, – рассказал «Озодлику» местный предприниматель.

Еще один житель Бухары по имени Ибрагим также подтвердил информацию о том, что в день приезда Шавката Мирзияева в область в городе было ограничено передвижение транспорта:

– Были закрыты дороги вокруг областной администрации. Но вчера мы поехали на базар, там дорога была открыта. Хотя мы тоже слышали, что вчера в город не пускали людей, приехавших на своих автомобилях из других районов, – говорит собеседник.

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что во время визита ныне покойного президента Ислама Каримова в регионы Узбекистана усиливались меры безопасности в тех местах, по которым мог проехать кортеж президента.

Известно, что во время своего визита в Сурхандарьинскую, Кашкадарьинскую и Хорезмскую области, а также Республику Каракалпакстан президент Шавкат Мирзияев встречался с рядовыми гражданами.

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10 марта во время своего рабочего визита в Бухарскую область Шавкат Мирзияев посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда.

Давая поручение местным властям еще больше облагородить город и говоря о неизмеримом вкладе Бухары в развитие мировой цивилизации и исламской культуры, Шавкат Мирзияев предложил открыть в Бухаре факультет Ташкентского исламского университета.

В тот же день президент Узбекистана посетил железнодорожный вокзал Бухары и ознакомился с условиями, созданными для пассажиров.

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