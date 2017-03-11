Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетил с рабочим визитом Бухарскую область.

Как сообщает Podrobno.uz, во время своего выступления Мирзияев предложил открыть в Бухаре факультет Ташкентского исламского университета.

«Неизмерим вклад Бухары в развитие мировой цивилизации и исламской культуры. Эта земля является родиной многих выдающихся ученых и мыслителей, богословов. Для глубокого изучения и широкой пропаганды их богатого культурного наследия необходимо открыть здесь специальный факультет Ташкентского исламского университета», – отметил Шавкат Мирзияев в ходе визита в Бухарскую область.

Университет основан указом первого президента Узбекистанп от 7 апреля 1999 года. Ташкентский исламский университет осуществляет свою деятельность при Кабинете Министров Узбекистана.