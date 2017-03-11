Президентская партия призывает прекратить нападки на Атамбаева

Одной из главных тем обсуждения на пленарном заседании парламента 9 марта стали выступления президента Алмазбека Атамбаева. Члены провластной фракции СДПК призвали привлекать к ответственности за необоснованную критику главы государства, а оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс» и вовсе предложили покинуть Жогорку Кенеш, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

На заседании депутат от фракции социал-демократов Марат Аманкулов заявил, что в последнее время участились случаи дискредитации и нападки в адрес Алмазбека Атамбаева. По его словам, определенным людям не нравится политика главы государства по очищению общества от деструктивных сил.

– Возможно, кому-то не нравится политика президента. Но линия его всегда была неизменной – мирно дойти до следующих президентских выборов, передать власть следующему руководству страны. Но на этом пути – очистить ряды политиков и чиновников от так называемых деструктивных сил, максимально выполнить программу по борьбе с коррупцией, избавиться от коррупционеров, – сказал Марат Аманкулов.

Другой член фракции СДПК Данияр Аттокуров назвал лидера оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс» популистом и предложил депутатам фракции уйти из Жогорку Кенеша.

– В парламенте на прошлой неделе было сказано много всего. Бакыт Торобаев заявил о слабой работе правительства и парламента VI созыва. Также он поднял вопрос о самороспуске Жогорку Кенеша. Если слова Торобаева не являются популистским высказыванием, то пусть «Онугуу-Прогресс» и лидер фракции примут решение об уходе из парламента по собственному желанию. История покажет, правильное решение они приняли или нет.

Тем временем, задержанный лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев направил письмо Жогорку Кенешу. В нем отмечается, что президент Атамбаев поддерживают идею о роспуске парламента с целью остаться у власти. Аппарат президента заявление депутата пока не прокомментировал.

Омурбек Текебаев призвал депутатов не допустить роспуска Жогорку Кенеша – гаранта устойчивости государственного управления – и выразил благодарность парламенту за то, что «он встал не на защиту Текебаева, а на защиту государства и интересов народа Кыргызстана, и подтвердил свой статус высшего государственного всенародно избранного органа».

Официальных заявлений в ответ на обращение Алмазбек Атамбаев и его аппарат пока не делали.