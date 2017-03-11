В Москве прошли переговоры Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах в Москве 10 марта с президентом России Владимиром Путиным призвал ускорить введение безвизового режима между двумя государствами. Президенты обсудили проблему урегулирования сирийского конфликта. Эрдоган заявил, что России и Турции необходимо предпринимать совместные усилия для прекращения кровопролития в Сирии.

Путин и Эрдоган отметили, что строительства газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую» на юге Турции» возвращаются в прежнее русло». Президенты договорились провести 2019 году в обеих странах мероприятия в рамках «Годакультуры и туризма России и Турции».

С января 2016 года Россия ввела запрет на поставки овощей, фруктов и некоторых видов мяса из Турции. После переговоров в октябре прошлого года Москва частично сняла эмбарго и разрешила ввоз фруктов. В пятницу, 10 марта стало известно, что авиакомпания «Победа» в апреле возобновит регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья.