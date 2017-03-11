Вице-президент США пообещал найти виновных в утечке документов ЦРУ

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа серьезно относится к утечке секретной информации Центрального разведывательного управления (ЦРУ) WikiLeaks. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Пенс уточнил, что если подлинность документов подтвердится, то это станет «одним из самых серьезных случаев, когда национальная безопасность подвергалась угрозе». Вице-президент США обещал привлечь все возможные ресурсы для того, чтобы найти виновных в утечке документов ЦРУ. Он подчеркнул, что торговля секретной информацией спецслужб – «очень серьезное преступление».

7 марта портал WikiLeaks опубликовал новую серию секретных документов из базы данных ЦРУ. Согласно утечке, ЦРУ обладает программами слежения в смартфонах iPhone, операционных системах Android и Windows, а также телевизорах Samsung. В публикации утверждается, что в консульстве США во Франкфурте-на-Майне находится секретный хакерский центр разведывательного управления. Речь идет о крупнейшей публикации WikiLeaks за все время существования организации.

Подлинность материалов, обнародованных WikiLeaks, подтвердил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

После публикации первой части документов Федеральное бюро расследований США объявило о намерении начать масштабный поиск источника утечек WikiLeaks.