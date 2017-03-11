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Новости

В Египте нашли фрагменты статуи Рамзеса II

Великая пирамида Гизы, Египет.

Великая пирамида Гизы, Египет.

Группа археологов из Египта и Германии нашла в Каире фрагменты статуи фараона Рамзеса II. По словам ученых, от статуи остались часть головы и бюст. Их нашли полузатопленными в грунтовых водах.

Фрагменты статуи были обнаружены недалеко от руин дворца Рамзеса II в древнем городе Гелиополь, который сейчас является частью Каира.

В Египте нашли гигантскую древнюю статую
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Рамзес II правил Древним Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. В 1881 году мумия фараона была найдена в гробнице в Дейр эль-Бахри.

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