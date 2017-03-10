Кандидат в президенты Узбекистана помог сельчанину обзавестись курами
Кандидат в президенты на прошедших в декабре прошлого года выборах Нариман Умаров помог сельскому жителю получить кредит на развитие птицеводства, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Руководитель фракции Адолат, заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нариман Умаров вместе с другими депутатами встретился с жителями Кумкурганского района Сурхандарьинской области. Народные избранники посетили объекты производственного назначения, социальные учреждения.
Нариман Умаров и его коллеги в махалле «Янги авлод» побывал в доме сельчанина Анвара Назарова. Визит не прошел бесследно.
«После вмешательства депутатов Анвару Назарову выделили в районном филиале коммерческого банка льготный кредит на покупку 100 кур-несушек», сообщает пресс-служба.
Депутаты также осмотрели два сельских врачебных пункта «Боботог» и «Боболочин». Состояние медицинских учреждений не вызвало оптимизма. Народные избранники предложили объединить эти два СВП и базе пункта, расположенного в селе Боболочин организовать семейную поликлинику.
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