Правозащитники КР хотят знать, на что тратятся зарубежные гранты

Правозащитники Кыргызстана ответили на заявление президента Алмазбека Атамбаева о том, что неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, работают во вред стране. В совместном обращении нескольких организаций отмечается, что больше всего зарубежных грантов получило государство, при этом осталось непонятным, на что эти средства были потрачены.

Совет правозащитников Кыргызстана заявил, что обвинения президента Алмазбека Атамбаева в адрес НПО не имеют под собой никаких оснований. Правозащитники также сравнили объемы поступающих из-за рубежа грантов государству и неправительственным организациям и пришли к выводу, что цифры не сопоставимы – из-за большой разницы в них. Кроме того, они потребовали от президента отчета о расходе средств по привлеченным грантам за последние семь лет.

Члены Совета правозащитников также отмечают, что НПО вносят свой вклад в решение проблем в регионах, иногда выполняя работу госорганов. Тем временем, госорганы еще не приводили официально конкретных примеров того, каким образом и когда НПО причиняли ущерб независимости страны или способствовали расколу в обществе. Правозащитники заявление президента восприняли как тактику самозащиты.

«Три года назад Кыргызстану было выделено 27 млн евро на реформу органов внутренних дел. Средства предоставлялись и позже. Но где реформы? На судебную было выделено 120 миллионов евро. Завершилась эта судебная реформа? Конечно, нет. А куда ушли деньги? На перезахоронение урановых отходов в Майлуу-Суу было выделено 13 млн евро, результаты тоже неизвестны. Все гранты выделялись на конкретные цели. Но изменений, как и денег, нет», – отмечает правозащитник Азиза Абдирасулова.

Большая часть грантовых средств для Кыргызстана от Евросоюза, США, Японии и Китая направлялась на обеспечение сельских жителей питьевой водой, развитие здравоохранения и решение социальных проблем. Точная сумма грантов, полученных за все годы независимости, неизвестна.