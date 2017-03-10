Суд подтвердил законность отстранения президента Южной Кореи от власти

Конституционный Суд в Южной Корее утвердил прошлогоднее решение парламента о досрочном прекращении полномочий первой женщины – президента страны Пак Кын Хе.

Она оказалась в центре крупного коррупционного скандала, в который были замешаны высокопоставленные представители делового мира и государственного аппарата. Скандал вызвал к жизни затяжные многотысячные акции протеста.

В Сеуле прошли протесты сторонников Пак Кын Хе против решения Конституционного суда. По меньшей мере два человека погибли, сообщает агентство Yonhap. В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.

Пак Кын Хе принадлежала к консервативному крылу южнокорейского политического истеблишмента, который традиционно делает ставку на тесное сотрудничество с США в противостоянии Северной Корее. Ее импичмент и дискредитация правых могут привести к власти левые партии, которые настроены более миролюбиво по отношению к Северу и разделяют опасения Китая по поводу расширения американского военного присутствия в регионе.

Пак Кын Хе и ее ближайшей помощнице могут быть предъявлены уголовные обвинения в получении взяток на десятки миллионов долларов от Самсунга и других гигантов южнокорейской индустрии.