Мирзияев отправился с инспекцией в Бухарскую област

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев сегодня утром в целях ознакомления с осуществляемой на местах созидательной работой, процессом проводимых реформ, крупными проектами и диалога прибыл в Бухарскую область, пишет УзА.

Глава государства в своей предвыборной программе изложил огромные задачи и планы по развитию наряду со всеми регионами страны и Бухарской области. В ходе поездки президента в Бухарскую область предусмотрены ознакомление с осуществлением этих планов, проводимой созидательной работой, перспективными проектами и диалог с народом.

После окончания президентских выборов Шавкат Мирзияев начал рабочие поездки по стране. Он уже успел посетить Хорезмскую, Сурхандарьинскую и Кашкадарьинскую области, а также Республику Каракалпакстан.