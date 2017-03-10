Осужденные казахстанские активисты Бокаев и Аян доставлены в тюрьму Петропавловска

Атырауские гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян, осужденные по уголовным статьям после несанкционированной акции протеста в городе Атырау против поправок к земельному законодательству, доставлены в тюрьму города Петропавловска. Как передает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»), об этом в Facebook’e сообщили родственники и сторонники Макса Бокаева.

Согласно опубликованной на странице Акмарал Бокаевой в четверг копии извещения из тюрьмы, ее брата Макса Бокаева 25 февраля доставили в учреждение ЕС-164/3 для отбывания срока наказания. В документе за подписью начальника этой тюрьмы полковника юстиции Армана Жумабаева говорится, что по закону осужденный имеет право на два длительных и шесть краткосрочных свиданий в течение года, а также шесть передач и бандеролей. Временной интервал между этими свиданиями и передачами в этом документе не уточняется.

28 ноября 2016 года суд в Атырау назначил Максу Бокаеву и Талгату Аяну по пять лет лишения свободы по обвинению в разжигании социальной розни, нарушении законодательства о проведении митингов и распространении ложной информации. Решением суда они должны также выплатить крупные штрафы. Оба активиста были арестованы и привлечены к суду в разгар протестов в стране против инициированной правительством земельной реформы, которая впоследствии была отложена на пять лет. Сами активисты и правозащитники считают их дело политически мотивированным.

По информации Акмарал Бокаевой, вместе с ее братом в эту тюрьму в Петропавловске доставлен и гражданский активист Талгат Аян. Их этапирование из Атырау в административный центр Северо-Казахстанской области пролегало через несколько регионов и длилось более месяца.

Земельная реформа в Казахстане, согласно которой земли сельхозназначения могли быть приватизированы и переданы в длительную аренду иностранцам, прошлой весной встретила сопротивление общественности. После прошедших в ряде крупных городов страны несанкционированных акций протеста против изменений в земельном кодексе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на земельную реформу. Первая стихийная акция протеста 24 апреля 2016 года в Атырау против инициированных властями поправок с участием Бокаева и Аяна собрала, по разным данным, от 700 до нескольких тысяч человек.