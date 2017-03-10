Тереза Мэй: «Пришло время выйти из Евросоюза»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон и Евросоюз готовы приступить к переговорам по так называемому Брекзиту. Выступая на пресс-конференции, она сказала, что «пришло время выйти из Евросоюза».

По словам Мэй, европейские партнеры дали четко понять, что уже готовы начать переговоры о Брекзите, официальный запуск которых произойдет в конце марта.

В июне 2016 года жители Великобритании высказались за выход из Евросоюза. В середине февраля Палата общин одобрила законопроект, который дает право правительству начать переговоры о Брекзите. Документ был передан в Палату лордов, которая его также одобрила, однако с поправками. Ожидается, что окончательная версия закона будет принята до конца марта.