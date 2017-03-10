Лидер узбекской диаспоры в Туле обвиняется в вымогательстве (видео)

В Туле силовики задержали лидера узбекской диаспоры, который, по версии следствия, вымогал деньги у своих соотечественников. По данным российского телеканала НТВ, с жалобой на руководителя организации «Содружество» («Ҳамдўстлик») Талиба Исажанова в полицию обратились около 70 узбекских мигрантов.

Руководитель общественной организации «Содружество» («Ҳамдўстлик») в Туле Талиб Исажанов был задержан силовиками 4 марта этого года на одном из строительных объектов во время сбора от своих соотечественников очередных ежемесячных «поборов».

6 марта в репортаже «Чрезвычайного происшествия» телеканала НТВ было показано задержание Исажанова на месте преступления.

В репортаже рассказывается о том, что около сотни мигрантов из Узбекистана ежемесячно платили «дань» в размере 2 тысяч рублей лидеру узбекской диаспоры.

Также в репортаже российского телеканала был показан роскошный особняк лидера узбекской диаспоры в Туле Талиба Исажанова, построенный на вымоганные у узбекских мигрантов деньги. По данным тульских следователей, одно из кафе и несколько строительных объектов в Туле принадлежали лидеру узбекской диаспоры.

Во время обыска в доме Исажанова оперативники нашли много финансовых документов, боеприпасы к пистолету и списки граждан Узбекистана.

Как стало известно «Озодлику» со слов узбекских мигрантов в Туле, чуть ранее они обратились с жалобой во Всероссийский Конгресс узбеков и узбекистанцев (ВКУУ) в Москве на насильственные действия со стороны Талиба Исажанова и его людей.

В беседе с нашим репортером один из подписантов жалобы, представившийся Абдурасулом, объяснил причину, по которой он решил бороться против беспредела со стороны лидера узбекской диаспоры в Туле:

– Мы долгое время с ребятами платили ему «дань». Если ребята не могли во время заплатить ему ежемесячную «дань» в размере 2 тысяч, то с них уже требовали заплатить 3 тысячи, если они не могли заплатить эти 3 тысячи, то в следующий раз с них требовали по 4 тысячи рублей. В конце концов нам все это надоело! Потом мы решили обратиться в узбекскую диаспору в Москве, там нам посоветовали написать заявление в Управление МВД России по Тульской области. Но после того, как мы написали заявление, парни Талиба усилили давление на нас. Они разбили голову одному из парней, который подписал заявление в правоохранительные органы. Но мы все равно решили не отступать и не сдаваться, – говорит нашему репортеру Абдурасул.

Другие узбекские мигранты в Туле побоялись давать интервью «Озодлику» из-за существующей до сих пор угрозы их жизни и здоровью.

Адвокат, защищающий права узбекских мигрантов в Туле, заявил нашему репортеру, что не может предоставить дополнительную информацию до окончания следствия.

Глава Всероссийского Конгресса узбеков и узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев говорит нашему радио, что представители общественной организации «Содружество» («Ҳамдўстлик») действовали, как «черные бригадиры». Эти люди шантажировали, запугивали депортацией из России и избивали в подвале организации узбекских мигрантов, которые не могли во время заплатить им ежемесячную «дань», говорит он «Озодлику».

– Этот парень (Талиб Исажанов – Ред.) открыл в Туле так называемую «карманную диаспору». Говорят, что в конце 90-х годов прошлого века этому криминалу открыл путь ташкентский авторитет Джори Шин. Раньше он увез из страны около 2 тысяч наших соотечественников и заставил их работать. Когда они не подчинялись ему, он вызывал дагестанцев, которые избивали узбекских мигрантов. Оказывается, парни с отпущенными бородами Шерзод и Нуриддин отвозили узбекских мигрантов в подвал спортзала на улице Зорге и избивали их там. Сейчас следователи открыли другие криминальные дела этих лиц! Выяснилось, что Исажанов отдавал 50 процентов своего заработка парням из Дагестана, чтобы они «крышевали» его. Мне поступила жалоба от имени 73 парней из Узбекистана. Я посоветовал им обратиться в УВД Тульской области, – сказал «Озодлику» глава Всероссийского Конгресса узбеков и узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев.

Суд города Тулы арестовал руководителя общественной организации «Содружество» («Ҳамдўстлик») Талиба Исажанова на два месяца.

В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в вымогательстве и незаконном пересечении российской границы.

«Озодлик» будет сообщать о подробностях следствия.

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