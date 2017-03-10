Два кыргызских оппозиционера оставлены под арестом

Бишкекский городской суд оставил сегодня лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и его однопартийца, бывшего посла в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова под стражей.

Как сообщила адвокат Текебаева Чынара Жакупбекова, защита завтра обратится с апелляционным иском об изменении меры пресечения в Верховный суд.

Решение о заключении под стражу сроком на два месяца Текебаева и Чотонова было принято 27 февраля.

Текебаеву предъявлены обвинения в коррупции и мошенничестве Он задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который сказал, что в 2010 году якобы передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком». По этому делу проходит и Чотонов.

Оба политика опровергают предъявленные им обвинения.