Пенсионеры смогут бесплатно ездить в ташкентском метро

Пенсионеры Узбекистана с 15 марта 2017 года будут бесплатно ездить в ташкентском метро – с 10:00 до 16:00. Постановление об этом издал 9 марта Кабинет Министров страны, сообщает Gazeta.uz.

Постановление об этом 9 марта издал Кабинет Министров Узбекистана. В этот же день вышло соответствующее решение хокима столицы.

О планах ввести бесплатный проезд на метро для пенсионеров в указанное время на одной из своих предвыборных встреч говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Как сообщил журналистам на брифинге в хокимияте Ташкента заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари», начальник УП «Тошкент метрополитени» Ойбек Худойкулов, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пенсионерам достаточно предъявить оператору метрополитена пенсионное удостоверение.

Оператор предоставит пенсионеру специальный (отличающийся от обычных) разовый жетон. Воспользоваться этим жетоном можно будет в специально отведенном турникете.

Ограничений на количество поездок для пенсионеров нет, но для каждой поездки необходимо будет получить отдельный жетон. Указанное право распространяется на всех пенсионеров Узбекистана, а не только на жителей столицы.

«Выпадающие доходы», отмечается в постановлении правительства, будут возмещаться метрополитену из государственного бюджета Узбекистана.