В Германии гражданина Таджикистана обвиняют в терроризме

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг)

Следствие установило, что 31-летний гражданин Таджикистана в феврале 2015 года отправился в Сирию, где присоединился к запрещенной в ряде стран группировке «Исламское государство». В 2015 году он загрузил на портал YouTube несколько роликов, в которых призывал к участию в войне «ИГ» против Запада, сообщает ТАСС.

Имени обвиняемого в информации нет, но, по словам источников Радио Озоди, скорее всего, речь идет о Махмадсаиде Саидове, который был арестован летом прошлого года и с тех пор находится в следственном изоляторе.

Махмадсаид Саидов в сентябре 2016 года просил Германию не экстрадировать его в Таджикистан, так как на родине он будет подвергнут пыткам и жестокому обращению.

Ранее правоохранительные органы Таджикистана заявили, что Германия не отвечает на их просьбу об экстрадиции предполагаемого члена террористической группировки «Исламское государство», задержанного на территории ФРГ. В Таджикистане Саидов обвиняется в наемничестве и участии в боевых действиях за рубежом. По информации властей, Махмадсаид Саидов в 2015 году отбыл в Сирию, где присоединился к ИГИЛ.

Как сообщили источники «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»), соответствующим структурам ФРГ были направлены доказательства виновности Махмадсаида Саидова, в том числе видео, снятое подозреваемым, которое указывает на его участие в боевых действиях в Сирии в рядах ИГИЛ.

Сообщается также, что этот молодой человек до сих пор находится в списке разыскиваемых лиц Интерпола, и под видом беженца сбежал из Сирии в Германию.

Маликшо Неъматов, посол Таджикистана в Германии, заявил, что власти в Душанбе знакомы с этим делом.

По его словам, в Германии по подозрению в терроризме и в участии в деятельности иностранной террористической группировки арестованы примерно 500-600 человек, но численность задержанных граждан Таджикистана – неизвестна, так как, согласно законам ФРГ, о гражданстве сообщается только после официального предъявления обвинения.

В Таджикистане у Саидова остались жена и двое детей. Хаким Саидов, отец Махмадсаида, житель кишлака Шарора Гиссарского района, ранее сказал в беседе с «Озоди», что ничего не знает о судьбе своего сына.

До отъезда на Ближний Восток, Махмадсаид Саидов работал на родине водителем, а затем находился в трудовой миграции в России. Таджикские власти не раз заявляли, что большинство молодых таджиков проникаются экстремистскими идеями именно во время трудовой миграции и отправляются оттуда в Ирак и Сирию.

По официальным данным, около 1100 жителей Таджикистана отправились на боевые действия в Сирии и Ираке. Более 160 человек из них погибли на чужбине.