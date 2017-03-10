Ассанж: Wikileaks даст производителям техники доступ к документам ЦРУ

Организация Wikileaks готова предоставить доступ к технической информации из секретных документов базы данных Центрального разведывательного управления производителям устройств. Об этом заявил основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

По его словам, таким образом, технические корпорации смогут сделать устройства связи более безопасными. Ассанж отметил, что корпорации сами попросили у Wikileaks раскрыть подробности о хакерских инструментах ЦРУ.

7 марта портал WikiLeaks опубликовал новую серию секретных документов из базы данных ЦРУ. Согласно утечке, ЦРУ обладает программами слежения в смартфонах iPhone, операционных системах Android и Windows, а также телевизорах Samsung. Речь идёт о крупнейшей публикации WikiLeaks за все время существования организации.

Подлинность материалов, обнародованных WikiLeaks, подтвердил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

После публикации первой части документов Федеральное бюро расследований США объявило о намерении начать масштабный поиск источника утечек WikiLeaks.