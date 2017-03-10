Комитет Европарламента одобрил отмену виз для граждан Украины

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил законопроект об отмене виз для граждан Украины. ​Его поддержали 39 членов комитета, против выступили четверо, один участник голосования воздержался.

Заседание Европарламента, на котором пройдет следующий этап рассмотрения документа, намечено на 5 апреля.

В декабре минувшего года страны – члены Европейского союза и Европейский парламент заключили соглашение, которое завершает спор о механизме предоставления гражданам Украины и Грузии право посещать страны ЕС без необходимости получения визы.

В феврале глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос об отмене виз для Украины будет решен до наступления лета.

Церемония подписания документа о введении безвизового режима для граждан Грузии состоялась 1 марта.