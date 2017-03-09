Гостиницам в Узбекистане разрешат продажу табака и алкоголя

В Узбекистане могут отменить ограничение «о пятистах метрах» распространения алкогольной и табачной продукции для гостиниц и других средств размещения.

Как сообщает Podrobno.uz, соответствующие законодательные меры об этом сейчас широко обсуждаются в экспертном сообществе. Отметим, что в настоящее время в республике действует запрет на продажу алкоголя и табака объектами торговли, расположенными в радиусе менее чем пятьсот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

По мнению специалистов, данная норма ограничивает права субъектов туристической деятельности, оказывающих гостиничные услуги, которые сами либо посредством других предприятий намереваются организовать продажу алкогольной и табачной продукции своим постояльцам и туристам. Вместе с тем туристы справедливо рассчитывают получить максимальное количество услуг непосредственно в самой гостинице, где они размещаются.

В связи с этим планируется отмена требований по получению разрешения на продажу алкогольной продукции на каждую имеющуюся в гостинице отдельную стационарную точку. При этом, согласно стандартам, в гостинице должно быть несколько точек реализации алкогольной продукции, в том числе в номерах. Эксперты полагают, что это положительным образом скажется на повышении качества сервиса в отечественных гостиницах.

Еще одним сдерживающим фактором, приводящим к дополнительным финансовым издержкам и расходам субъекты предпринимательства, предоставляющие гостиничные услуги, является обязательное лицензирование перевозок постояльцев собственным автотранспортом. Сюда относятся встречи и проводы гостей в аэропорту или на вокзале, доставка их в гостиницу и обратно.

В этом сегменте предоставления гостиничных услуг также планируется отмена всяких лицензий, чтобы гостиницы могли беспрепятственно перевозить своих постояльцев на собственном автотранспорте.

Кроме того, в скором времени не понадобится лицензировать и деятельность по предоставлению услуг внутренней телефонной связи посредством мини-АТС, используемой для связи с номерами и сервисными службами гостиницы.