США отклонили призывы Китая к переговорам с Пхеньяном

Соединенные Штаты отклонили призывы Китая к прекращению военной эскалации на Корейском полуострове и к возобновлению переговоров с Северной Кореей. 8 марта министр иностранных дел Китая Ван И предложил Соединенным Штатам и Южной Корее прекратить свои ежегодные военные учения взамен на прекращение северокорейских ядерных испытаний и испытательных пусков баллистических ракет.

Официальный представитель Пентагона Гарри Росс заявил, что эти военные учения являются прозрачными, направленными на обеспечение обороны. Он добавил, что учения проводятся ежегодно на протяжении последних нескольких десятилетий. «Наши действия и обязательства по защите [Южной Кореи] от северокорейской агрессии не могут быть приравнены к неоднократным нарушениям Северной Кореей» санкций Организации Объединенных Наций против ракетных испытаний, сказал Гарри Рос.

Посол США при ООН Никки Хейли также отклонила предложение Китая, заявив, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недостаточно рационален для ведения переговоров. «Мы не имеем дело с каким-то рациональным человеком, – сказала Хейли. «Если бы это была какая-либо другая страна, мы бы говорили об этом», – добавила она.

Хейли сказала, что «мы ведем переоценку того, как совладать с Северной Кореей». По ее словам, принимаются во внимание все варианты, в том числе возобновление переговоров в случае, если Ким Чен Ын предпримет «позитивное действие» для того, чтобы продемонстрировать, что он может быть «воспринят всерьез».