Милиция остановила мирный марш сторонников Текебаева в Базар-Коргоне

На участке вдоль автотрассы Бишкек – Ош в Базар-Коргонском районе сторонники задержанного лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева несколько дней проводят акцию протеста с требованием освобождения политика.

Около 50 участников митинга 9 марта решили мирным маршем пройти вдоль автодороги до районной администрации. Сотрудники милиции, которые следят за ситуацией, повернули людей обратно. В районном РУВД сообщили, что с участниками марша провели разъяснительные работы, и они повернули обратно.

Напомним, с начала марта сторонники Текебаева проводят митинг на участке вдоль автотрассы Бишкек – Ош. Они ранее заявляли, что акция бессрочная и установили юрты.

За ситуацией следят около 50 сотрудников милиции.

Текебаев, которому предъявлены обвинения в коррупции и мошенничестве, содержится в СИЗО ГКНБ. Депутат задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».