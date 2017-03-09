Верховный комиссар по правам человека похвалил Узбекистан

Представляя доклад о ситуации с правами человека во всем мире, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн отметил успехи Узбекистана, сообщает Радио ООН.

По его словам, новый президент принимает законы, направленные на повышение эффективности системы правосудия, обеспечение справедливых и независимых судебных процессов.

«Совсем недавно, в октябре, в законе о реформе в правовой сфере изложены условия справедливого судебного процесса, надлежащего отправления правосудия и независимости судов. Реализация этих законов – ключевое условие дальнейших позитивных изменений на благо всего народа Узбекистана», – сказал Зейд Раад аль-Хусейн.

Он считает, что прямым следствием принятых законов стало освобождение некоторых заключенных, в том числе журналиста и младшего брата лидера узбекской оппозиции Мухаммада Бекжанова, который провел в тюрьме 18 лет и длительное время провел в одиночной камере.