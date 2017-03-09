Евросоюз выделит 555 тысяч евро на борьбу с коррупцией в Кыргызстане

Евросоюз выделить 555,5 тысяч евро на реализацию проекта по предотвращению и противодействию коррупции в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве ЕС в республике.

Проект будет официально запущен в Бишкеке 9 марта с участием представителей Совета Европы и государственных органов страны по борьбе с коррупцией.

Как сообщается, длительность проекта составляет 24 месяца. Проект софинансируется Европейским союзом и реализуется отделом по сотрудничеству в сфере борьбы с экономическими преступлениями Совета Европы.

Проект направлен на укрепление потенциала госорганов по разработке и реализации эффективных стратегий по борьбе с коррупцией. Эта деятельность включает тренинги по вопросам правовой помощи, работу с механизмами доказательства фактов коррупции, а также помощь по защите осведомителей.