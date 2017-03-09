Тимати опубликовал, а затем удалил фото предположительно интерьера частного самолета Кадырова

Российский певец Тимати (настоящее имя Тимур Юносов) удалил из своего инстаграма фотографию, которая, предположительно, была сделана на борту частного самолета главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фотография была опубликована 7 марта. Тимати подписал ее словами: «Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната». Певец сопроводил публикацию ником Кадырова в Инстаграме. Позднее фотография была удалена, однако она сохранилась в социальных сетях.

Тимати неоднократно заявлял, что близко общается с Кадыровым.

В ноябре 2014 году Кадыров присвоил Тимати звание «Заслуженного артиста Чеченской Республики» после спора с Димой Биланом, в котором Кадыров встал на сторону рэпера. Тимати в ответ поблагодарил «настоящего мужчину» Кадырова за его позицию. «Я рад что наша идеология ЗОЖ и воспитания трезвой молодежи совпадает !!! Для меня честь дружить с тобой и быть Заслуженным артистом Чеченской Республики !!!»