Гражданина Таджикистана осудили на 10 лет за публикацию 20 видеороликов «ИГ»

Суд Хатлонской области Таджикистана отправил за решетку сроком на 10 лет 26-летнего жителя Курган-Тюбе, который признан виновным в наемничестве. Имя молодого человека не раскрывается, известны лишь его инициалы О.К.

В суде сообщают, что осужденный, будучи в Москве, контактировал с членами террористической группировки «Исламское государство» и был задержал по возвращении на родину в конце 2016 года. В ходе судебного рассмотрения дела его вина в пропаганде идей «ИГ» была полностью доказана.

Уголовное законодательство Таджикистана предусматривает суровое наказание за пропаганду и вербовку граждан для участия в боевых действиях за рубежом.

По материалам суда, О.К. разместил на своей странице в одной из социальных сетей свыше 20 видеороликов, пропагандирующих идеи «ИГ» и завербовал нескольких молодых таджикистанцев в ряды этой террористической группировки.

По официальным данным, 210 жителей Хатлона, среди которых есть женщины и дети, находятся на территориях, подконтрольных «ИГ».