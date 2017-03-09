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Новости

Гражданина Таджикистана осудили на 10 лет за публикацию 20 видеороликов «ИГ»

Здание суда Хатлонской области Таджикистана.

Здание суда Хатлонской области Таджикистана.

Суд Хатлонской области Таджикистана отправил за решетку сроком на 10 лет 26-летнего жителя Курган-Тюбе, который признан виновным в наемничестве. Имя молодого человека не раскрывается, известны лишь его инициалы О.К.

В суде сообщают, что осужденный, будучи в Москве, контактировал с членами террористической группировки «Исламское государство» и был задержал по возвращении на родину в конце 2016 года. В ходе судебного рассмотрения дела его вина в пропаганде идей «ИГ» была полностью доказана.

Уголовное законодательство Таджикистана предусматривает суровое наказание за пропаганду и вербовку граждан для участия в боевых действиях за рубежом.

По материалам суда, О.К. разместил на своей странице в одной из социальных сетей свыше 20 видеороликов, пропагандирующих идеи «ИГ» и завербовал нескольких молодых таджикистанцев в ряды этой террористической группировки.

По официальным данным, 210 жителей Хатлона, среди которых есть женщины и дети, находятся на территориях, подконтрольных «ИГ».

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