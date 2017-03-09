СМИ: Джон Хантсман будет послом США в России

Президент США Трамп предложил бывшему губернатору Юты и бывшему послу в Китае Джону Хантсману должность посла в России.

Несколько американских изданий, ссылаясь на источники в администрации Трампа, сообщили в среду, что Хантсман принял предложение, сделанное ему несколько дней назад, но официально это пока не подтверждено.

В конце февраля, по сведениям, Хантсман имел несколько встреч с государственным секретарем Тиллерсоном, на которых обсуждалось его возможное назначение на должность посла в Москву.

В президентство Джорджа Буша-старшего Хантсман служил послом в Сингапуре. Президент Обама назначил его послом в Пекин, где он работал с 2009 по 2011 год.

В апреле прошлого года Джон Хантсман поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента, но в октябре, после предания огласке аудиозаписи с вульгарными комментариями Трампа по поводу женщин, он изменил свое мнение и даже посоветовал республиканскому кандидату сойти с дистанции. Однако после ноябрьских выборов Хантсман проявил лояльность к Трампу, встав на его сторону в дипломатическом инциденте, последовавшим за телефонным разговором Дональда Трампа с президентом Тайваня, во время которого избранный президент поставил под сомнение американскую стратегию в отношении Китая.

Джон Хантсман после окончания колледжа работал на разных руководящих должностях в республиканских администрациях. В 2004 году он был избран губернатором Юты. В настоящее время Джон Хантсман возглавляет влиятельный научно-исследовательский центр The Atlantic Council, занимающийся внешней политикой. Он также является генеральным менеджером семейной корпорации Huntsman Corporation – крупного производителя полистирола. Фирма имеет деловые связи с Россией.