Никки Хейли: США рассматривают «все варианты» ответа на испытания КНДР
Соединенные Штаты рассматривают «все возможные варианты» ответа на очередные ракетные испытания Северной Кореи, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Комментируя предложение Китая прекратить военные учения с Южной Кореей в обмен на прекращение испытаний Пхеньяна, Хейли заявила, что Вашингтон «должен увидеть хотя бы какую-то позитивную реакцию КНДР».
Во вторник США начали развертывать системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на очередные испытания баллистических ракет в КНДР. Недовольство размещением ПРО выразили представители России и Китая.
В ночь на 6 марта южнокорейские военные зафиксировали пуск четырех ракет с полигона в Северной Корее. Предыдущие ракетные тесты КНДР провели в середине февраля.
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