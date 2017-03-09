Внезапный рейд в кафе «Джизак»: сотни человек задержаны

Сотрудники милиции, внезапно прибывшие ночью 3 марта в кафе «Джизак», расположенный на улице «Катартал» в Чиланзарском районе Ташкента, без всяких объяснений затолкали в автобус и увезли в отделение милиции посетителей и работников кафе. По словам одного из посетителей заведения, до утра сотрудники милиции продержали всех на улице, а затем оштрафовали и отпустили домой.

Неожиданный рейд

Как рассказал «Озодлику» 8 марта сотрудник, приближенный к руководству кафе «Джизак», неожиданный рейд, совершенный 3 марта сотрудниками милиции, привел посетителей заведения в сильное замешательство и нанес серьезный урон репутации кафе.

В связи с этим директор кафе «Джизак», недовольный проведением рейда без всяких на то причин и незаконным наложением штрафа на своих сотрудников, решил обратиться в народную приемную президента и Генеральную прокуратуру Узбекистана с целью добиться возмещения материального ущерба по причине потери своих посетителей.

– Я знаком с директором кафе, его зовут Джасур. В день проведения рейда он спросил сотрудникам милиции: «По какой причине вы вторглись в мое заведение с собаками, покажите свои документы». Однако милиционеры не стали его слушать. Они заставили своих собак обыскивать все места. Кажется, они искали наркотики, но не смогли ничего найти. Затем затолкали всех посетителей и работников кафе в автобус. Они обращались с ними как с опасными преступниками. Не осталось ни одного человека, которого бы не привлекли к штрафу. Постоянные клиенты, напуганные этим рейдом, перестали посещать это кафе, – рассказал нашему репортеру собеседник, приближенный к руководству кафе «Джизак».

Подробности рейда

В разговоре с репортером «Озодлика»​ один из постоянных посетителей кафе «Джизак» рассказал подробности рейда, проведенного в этом заведении 3 марта, в 10 часов вечера:

– Они не пожалели даже нас, посетителей кафе, в очень грубой форме затолкали всех в автобус марки Исузи и увезли в отделение милиции, где продержали в холод на улице до 5 часов утра. Когда один из парней задал вопрос о том, по какой причине нас удерживают в отделении, двое милиционеров избили и увели его в изолятор. Они проверяли паспорта всех задержанных. У кого при себе не было паспорта, их закрыли в изолятор. У кого не было временной прописки, тех оштрафовали. Среди нас был один человек из Ферганской долины, работающий директором школы, при себе он имел командировочное удостоверение. Когда он показал этот документ сотруднику милиции, тот просто порвал его. А потом милиционер заявил директору школы, что теперь у него нет никаких документов и просто наложил на него штраф, – рассказал нашему репортеру очевидец милицейского рейда.

Другой посетитель кафе «Джизак», который также находился в заведении во время проведения рейда, рассказал нашему репортеру о том, что ворвавшиеся в кафе милиционеры не показали владельцу заведения никаких документов и не стали объяснять причину проведения рейда.

– Они обращались с нормальными людьми, как с преступниками. При себе я имел паспорт, но милиционеры заявили мне, что у меня нет ташкентской прописки и наложили штраф. Они оштрафовали абсолютно всех, кто находился в тот момент внутри заведения, – жалуется нашему репортеру еще один посетитель кафе «Джизак».

Незаконный рейд, чтобы выполнить план?

Не представившийся сотрудник РОВД Чиланзарского района в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» подтвердил информацию о проведении 3 марта рейда в кафе «Джизак», а также то, что посетители и работники заведения были доставлены в тот день в отделение милиции:

– У нас только есть одна группа под названием «Манзил-6», которая работает в вечернее время. Они выезжают на автобусе Исузи на ночное дежурство. Основная их обязанность – это задержание лиц, у которых не имеются при себе документы и привлечение их к штрафу. Но по какой причине они поехали в кафе «Джизак», этого я не знаю. Возможно, что им поступил какой-то сигнал, – заявил сотрудник РОВД Чиланзарского района Ташкента.

В беседе с «Озодликом» бывший сотрудник ташкентской милиции говорит, что, возможно, его коллеги приехали в кафе «Джизак», чтобы выполнить план по штрафам, который обязан сдать каждый сотрудник органов внутренних дел:

– Существует план по штрафам и каждый сотрудник милиции, работающий в Ташкенте, должен выполнить его. Я слышал, что каждый милиционер должен найти источник штрафа в размере 4 миллионов сумов. Возможно, что этот план не был выполнен и поэтому сотрудники Чиланзарской милиции совершили рейд, чтобы погасить задолженность перед бюджетом, – говорит нашему радио бывший сотрудник ташкентской милиции.

Редакция «Озодлика» пока не располагает официальной информацией о причинах рейда, проведенного 3 марта в кафе «Джизак».

Мирзияев практически запретил проверку субъектов предпринимательства, но...

5 октября 2016 года Шавкат Мирзияев, на тот момент являвшийся временно исполняющим обязанности президента Узбекистана, подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата», согласно которому с 1 января 2017 года контролирующим органам запрещается инициировать проведение внеплановых проверок.

Торговцы, а также мелкие и средние предприниматели рассчитывали, что этот указ станет для них неким спасением от беспредела силовиков в «черных масках», которые в течение нескольких последних лет проводят произвольные рейды на базарах и объектах предпринимательства в Узбекистане.

Однако во время встречи 7 января этого года с сотрудниками прокуратуры президент Мирзияев заявил, что в стране до сих продолжается незаконное вмешательство контролирующих органов в деятельность узбекских предпринимателей:

– Если они создают препятствия предпринимателям, значит они против политики государства и политики президента. К сожалению, несмотря на сказанные ранее слова и осуществляемые меры, некоторые чиновники до сих пор занимаются вымогательством предпринимателей. Это, в свою очередь, вызывает недовольство со стороны предпринимателей. В данном случае необходимо установить тех, кто творит это беззаконие и привлечь их к уголовной ответственности, – говорил во время встречи с прокурорами президент Мирзияев.

Во время своих выступлений президент Узбекистана не раз заявлял о том, что создание препятствий на пути предпринимателей приведет к росту безработицы, что в свою очередь увеличит число преступности в стране.

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