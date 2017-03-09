Посольство США в Ташкенте приветствует освобождение одних активистов и разочаровано задержанием других

Посольство США в Ташкенте приветствует освобождение одних активистов гражданского общества и разочаровано задержанием других. Об этом говорится в официальном пресс-релизе американского посольства, опубликованном на сайте диппредставительства.

«Посольство Соединенных Штатов Америки приветствует освобождение на прошлой неделе журналиста Джамшида Каримова. Эта новость последовала за освобождением Мухаммада Бекджанова и других заключенных, отбывших долгий срок заключения. Эти позитивные шаги, кажется, предвещают новые освобождения заключенных и более толерантный подход к гражданскому обществу в целом. И поэтому мы были разочарованы шагом назад в отношении других правозащитников – таким как недавнее задержание Елены Урлаевой и решение оставить в силе продление тюремного срока Азама Фармонова. Мы призываем правительство укрепить свою более позитивную траекторию в вопросах человеческого измерения, чтобы будущие действия более тесно соответствовали законам самой страны и международным стандартам», – говорится в пресс-релизе посольства США в Ташкенте.

Напомним, что главный редактор оппозиционной газеты «Эрк» («Воля») Мухаммад Бекжан был освобожден 22 февраля этого года после 18-летнего тюремного заключения. 1 марта пресс-служба офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова и СМИ Дуньи Миятович сообщила об освобождении их психиатрической клиники Джамшида Каримова, родного племянника покойного президента Узбекистана Ислама Каримова​.

Однако в тот же день руководитель Правозащитного Альянса Узбекистана Елена Урлаева была принудительно помещена в психиатрическую клинику в Ташкенте. Также 1 марта этого года кассационная коллегия Верховного суда Каракалпакстана оставила без изменений приговор, вынесенный Амударьинским районным судом по уголовным делам в отношении правозащитника Агзама Фармонова, отбывающего наказание в колонии «Жаслык». В мае 2016 года правозащитник был повторно приговорен к 5 годам и 26 дням тюремного заключения.