В Ашхабаде уничтожают бездомных животных

В течение последней недели участились случаи уничтожения бездомных животных в столице Туркменистана, сообщают корреспонденты «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода») в Ашхабаде и местные жители.

По последним данным в настоящее время трупы бездомных собак и кошек встречаются в микрорайоне Мир-7.

– Говорят, что этих бездомных собак убивает и уничтожает городская администрация. Теперь и в нашем микрорайоне можно видеть их уничтожение, – рассказал «Азатлыку» житель микрорайона Мир-7 Бекдурды.

По его словам, трупы животных можно видеть в различных местах и местные жители считают, что собак травят отравленной едой.

– Если, что и встречается часто, то это валяющиеся трупы животных, – отмечает Бекдурды. По его словам, зачастую можно видеть как собаки умирают в муках прямо на улице.

По словам местных жителей трупы валяются прямо на улице, на глазах у детей и взрослых. Но, и после жалоб жителей, сотрудники коммунальных служб не торопятся их убрать.

– Если и забирают труп собаки, после 3-4 дней, тут же появляется еще один. В последние дни, появление одного за другим трупов животных вызывает много вопросов, – сообщил Бекдурды.

По словам собеседников «Азатлыка», столичные жители, даже те, кто опасается за безопасность своих детей, играющих с бездомными животными, воздерживаются от обращений к местным властям, основной мерой которых, по их словам, является уничтожение животных, зачастую на глазах у населения.

С начала года сообщалось о заметном увеличении количества бездомных животных в различных районах Ашхабада. Местные жители связывают это с очередным сносом жилых домов в столице Туркменистана.

По словам жителей Ашхабада, семьи, после сноса домов, вынужденные ютится во временном жилье на съемной квартире или у родственников, зачастую оставляют своих кошек и собак на улице.