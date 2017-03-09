В Кыргызстане растет рождаемость среди девочек – подростков 15-17 лет

В Кыргызстане отмечается тенденция увеличения рождаемости среди девочек – подростков 15-17 лет.

Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода») со ссылкой на Нацстатком КР, в стране в 2006 году рождалось 4,4 детей на 1000 женщин этого возраста, в 2015 году – этот показатель вырос до 7 детей. Наиболее высокий показатель рождаемости у девочек добрачного возраста наблюдается в Чуйской и Таласской областях (в 2015 году он превысил республиканский показатель в 1,5-1,7 раза).

«Средняя статистическая женщина Кыргызстана вступает в первый брак в возрасте 23-24 года и в этом же возрасте рожает первого ребенка. В Кыргызстане, в отличие от многих стран СНГ, где рождаемость снизилась до уровня простого воспроизводства, обеспечивается расширенное воспроизводство населения», – говорится в отчете Нацстаткома.

В докладе Фонда народонаселения ООН под названием «Материнство в детстве: насущные проблемы подростковой беременности» говорится, что «беременность коренным образом изменяет настоящее и будущее девушки, причем далеко не всегда к лучшему. Она порой ставит крест на ее дальнейшем образовании, ухудшает перспективы трудоустройства, многократно увеличивает шансы оказаться за чертой бедности, попасть в социальную изоляцию и зависимость».