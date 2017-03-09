Названа дата начала безвизового режима Грузии и ЕС

Граждане Грузии смогут посещать страны Европейского союза без виз с 28 марта. Об этом говорится на сайте грузинского Министерства иностранных дел. Правом на посещение Евросоюза без виз смогут воспользоваться и граждане Грузии, живущие на территории Абхазии и Южной Осетии.

Граждане Грузии, имеющие биометрические загранпаспорта, смогут пребывать в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180. Безвизовый режим не предполагает права на трудоустройство в странах Евросоюза.

Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года. В декабре 2016 года Евросоюз предварительно одобрил механизм отмены виз. 2 февраля этого года Европарламент проголосовал за либерализацию визового режима для граждан Грузии. В конце февраля совет ЕС утвердил это решение.